"Будущее будут определять дроны". Боррель считает, что в Украине возникает новый тип войны

Главный дипломат Евросоюза заявил, что в Украине формируется новый тип войны – с траншеями Первой мировой и искусственным интеллектом Звездных войн

Фото: EPA / ANNA SZILAGYI

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что дроны сыграют решающую роль в российско-украинской войне. Об этом он сказал в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дипломат сказал, что Украину нужно поддерживать "больше и быстрее", потому что война затягивается, набирает обороты и становится все более технологичной.

"Я был недавно в Украине и имел возможность посетить дроновые фабрики, и никаких сомнений, что будущее войны будет определяться дронами и, в частности, использованием искусственного интеллекта на поле боя", – сказал он.

"Это будет новый тип войны – с траншеями Первой мировой войны и искусственным интеллектом Звездных войн", – добавил Боррель.

Дипломат сказал, что вторым важным фактором европейской политики должна стать подготовка к членству Украины в блоке, а в-третьих, нужно готовиться к длительному противостоянию с Россией.