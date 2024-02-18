"Будущее будут определять дроны". Боррель считает, что в Украине возникает новый тип войны
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что дроны сыграют решающую роль в российско-украинской войне. Об этом он сказал в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Дипломат сказал, что Украину нужно поддерживать "больше и быстрее", потому что война затягивается, набирает обороты и становится все более технологичной.
"Я был недавно в Украине и имел возможность посетить дроновые фабрики, и никаких сомнений, что будущее войны будет определяться дронами и, в частности, использованием искусственного интеллекта на поле боя", – сказал он.
"Это будет новый тип войны – с траншеями Первой мировой войны и искусственным интеллектом Звездных войн", – добавил Боррель.
Дипломат сказал, что вторым важным фактором европейской политики должна стать подготовка к членству Украины в блоке, а в-третьих, нужно готовиться к длительному противостоянию с Россией.
- Схожее мнение после назначения высказал новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он сказал, что роль дронов в поле боя растет каждый день, война переходит в новую стадию.
- Украина планирует изготовить более миллиона дронов в этом году, еще столько же Украине пообещали предоставить партнеры.