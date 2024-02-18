"Майбутнє визначатимуть дрони". Боррель вважає, що в Україні формується новий тип війни

Головний дипломат Євросоюзу заявив, що в Україні формується новий тип війни – з траншеями Першої світової і штучним інтелектом Зоряних війн

Фото: EPA / ANNA SZILAGYI

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що дрони відіграють вирішальну роль в російсько-українській війні. Про це він сказав у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Дипломат сказав, що Україну потрібно підтримувати "більше і швидше", бо війна затягується, набирає обертів і стає все більш технологічною.

"Я був нещодавно в Україні і мав можливість відвідати дронові фабрики, і жодних сумнівів, що майбутнє війни буде визначатися дронами й, зокрема, використанням штучного інтелекту на полі бою", – сказав він.

"Це буде новий тип війни – з траншеями Першої світової війни і штучним інтелектом Зоряних війн", – додав Боррель.

Дипломат сказав, що другим важливим фактором європейської політики має стати підготовка до членства України в блоці, а по-третє, потрібно готуватися до тривалого періоду протистояння з Росією.

Схожу думку після призначення висловив новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він сказав, що роль дронів на полі бою зростає щодня, війна переходить у нову стадію.