"Будут идти до Берлинской стены". Путин не остановится в Украине, это начало – Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупреждает западных партнеров, что в случае поражения Украины Россия не остановится: следующими будут европейские страны. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями мировых СМИ.

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По его словам, Запад сильно запаздывает с помощью Украине, и это подогревает эскалационную риторику России.

"Я хочу поблагодарить те страны, которые нас сейчас поддерживают, передают оружие. Мы благодарны. Но я считаю, что запоздало... Этот срок, – когда мы просили и когда это происходит, – стоит тысяч жизней украинцев. Вот такая цена", – сказал он.

Зеленский уверен, что Украина – это только начало: "Что будет дальше? Если Украина не остановит все это и если весь мир не объединится вокруг решительности Украины... После Украины, если нас не станет, не дай бог, – дальше будет Латвия, Литва, Эстония, Молдова, дальше Грузия, Польша, и так будут они идти до Берлинской стены".

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Валерия Кондратова

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