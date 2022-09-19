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Будут судить оккупанта, который пытал и имитировал казни жителей Бучанского района

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 17:12
Будут судить оккупанта, который пытал и имитировал казни жителей Бучанского района - Фото
Фото: depositphotos.com

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира взвода – командира боевой машины армии РФ по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Лубянка Бучанского района Киевской области обвиняемый, угрожая убийством трем местным жителям, приказал им пройти в хозяйственное помещение в домовладении для допроса.

Он надел на голову одного из задержанных мешок, завязал ему руки за спиной и бил прикладом автомата по голове. После этого поставил трех мужчин на колени и продолжил избивать по разным частям тела, проводя их незаконный допрос. Российский стрелял в направлении потерпевших, имитируя их казнь, сообщили в ОГП.

Будут судить оккупанта, который пытал и имитировал казни жителей Бучанского района

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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Вадим Ребрина
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