Бухту в Севастополе атаковали люди доброй воли – Кулеба
03.11.2022, 13:10
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео Youtube/RBCUkraine)
Нападение на корабли Черноморского флота, которые стояли в бухте в Севастополе организовали и провели "люди доброй воли". Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Cadena SER.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Главу украинского МИД спросили, кто, если не Украина, стоит за атаками морских беспилотников, "которые осуждает Россия".
"Люди доброй воли", – ответил Кулеба.
- 29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты.
- В тот же день Россия заявила, что приостанавливает участие в "зерновой сделке" из-за атаки в Севастополе, но утром 2 ноября вернулась в сделку.
- 2 ноября Путин заявил, что Россия "решила вернуться" к зерновой сделке, якобы получив от Украины "гарантии" неиспользования коридора в военных целях. В МИД ответили, что Украина не брала на себя новых обязательств по зерновой сделке.
Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии