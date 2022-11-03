Бухту в Севастополе атаковали люди доброй воли – Кулеба

Нападение на корабли Черноморского флота, которые стояли в бухте в Севастополе организовали и провели "люди доброй воли". Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Cadena SER.

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Главу украинского МИД спросили, кто, если не Украина, стоит за атаками морских беспилотников, "которые осуждает Россия".

"Люди доброй воли", – ответил Кулеба.

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Наталія Медведєва

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