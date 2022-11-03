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Бухту в Севастополе атаковали люди доброй воли – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 13:10
Бухту в Севастополе атаковали люди доброй воли – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео Youtube/RBCUkraine)

Нападение на корабли Черноморского флота, которые стояли в бухте в Севастополе организовали и провели "люди доброй воли". Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Cadena SER.

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Главу украинского МИД спросили, кто, если не Украина, стоит за атаками морских беспилотников, "которые осуждает Россия".

"Люди доброй воли", – ответил Кулеба.

Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Наталія Медведєва
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севастополь дмитрий кулеба
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