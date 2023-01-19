Бундестаг не смог проголосовать за поставки танков Leopard Украине

В Бундестаге не поддержали предложение консерваторов вынести на голосование вопрос поставок танков Leopard в Украину. Соответствующий вопрос немецкие депутаты рассматривали сегодня, 19 января, сообщается на сайте Бундестага.

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Вопрос поставок Leopard 1 или Leopard 2 рассматривался по инициативе парламентской группы ХДС/ХСС.

Сообщается, что после "жарких дебатов" Бундестаг передал вопрос в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. В ХДС/ХСС призвали к немедленному голосованию, но потерпели неудачу из-за голосования коалиционных фракций, АдГ и Левой партии.

В АдГ заявили, что "войну невозможно выиграть военным путем", а "левые" хотят вернуться к дипломатии.

19 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если в ближайшее время Варшава не получит разрешение Берлина на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она сама "поступит так, как нужно".

Глава МИД Кулеба считает, что правительство Германии неизбежно одобрит передачу Украине основных танков. Он уже наперед поблагодарил Шольца за принятие этого решения.

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Оксана Житнюк

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