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Бундестаг не смог проголосовать за поставки танков Leopard Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 20:07
Бундестаг не смог проголосовать за поставки танков Leopard Украине - Фото
Танк Leopard 2 (фото: EPA)

В Бундестаге не поддержали предложение консерваторов вынести на голосование вопрос поставок танков Leopard в Украину. Соответствующий вопрос немецкие депутаты рассматривали сегодня, 19 января, сообщается на сайте Бундестага.

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Вопрос поставок Leopard 1 или Leopard 2 рассматривался по инициативе парламентской группы ХДС/ХСС.

Сообщается, что после "жарких дебатов" Бундестаг передал вопрос в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. В ХДС/ХСС призвали к немедленному голосованию, но потерпели неудачу из-за голосования коалиционных фракций, АдГ и Левой партии.

В АдГ заявили, что "войну невозможно выиграть военным путем", а "левые" хотят вернуться к дипломатии.

  • 19 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если в ближайшее время Варшава не получит разрешение Берлина на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она сама "поступит так, как нужно".
  • Глава МИД Кулеба считает, что правительство Германии неизбежно одобрит передачу Украине основных танков. Он уже наперед поблагодарил Шольца за принятие этого решения.

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Оксана Житнюк
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Германия бундестаг танк военная помощь Leopard Leopard 2
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