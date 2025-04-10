"Буренка помогла выжить целому селу". Россия запустила новые фейки о "зверствах" ВСУ

В ЦПД рассказали, как кремлевская пропаганда пытается вызвать "сочувствие", придумывая фейки о том, как гражданские якобы голодали в Курской области

Суджа, Курская область (Фото: ЕРA)

Российская пропаганда пытается изменять характер дезинформационной кампании о якобы зверствах со стороны Вооруженных Сил Украины в Курской области, чтобы увеличить охват. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, приведя ряд примеров.

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Как пишет ЦПД, после потока вбросов о якобы преступлениях украинских военных, которые не содержали никаких доказательств и "не произвели впечатления на мир", пропаганда РФ начала распространять сообщения другого характера – направленные на то, чтобы вызвать эмоциональную реакцию, в частности сочувствие.

Появилась волна сообщений с видеокомментариями пожилых женщин, которые рассказали пропагандистам, как им тяжело жилось "под украинской оккупацией". Преимущественно в таких видео говорилось о якобы нехватке продуктов питания, вроде: "Жительница Курской области семь месяцев не ела хлеба" или "Жители села выжили только благодаря корове".

При этом героини таких вбросов не истощены и выглядят вполне нормально, несмотря на якобы пережитый "голод", отметили в ЦПД.

"Цель этой кампании Кремля остается неизменной – дискредитировать Украину и сместить фокус внимания с задокументированных преступлений армии РФ", – сказано в сообщении ЦПД.

Коллаж: ЦПД

До этого, 4 апреля, ЦПД сообщал о других фейках россиян о ВСУ в Курской области.

Тогда пропагандисты РФ выпускали материалы, в которых украинских военных без каких-либо доказательств обвиняли в убийствах и жестоком отношении к гражданским.

К примеру, распространялось видео с местным священником, который говорил, что украинские военные за деньги организовывали "туры на мародерство" в Курскую область для жителей Сумской области.

Также был фейк о мужчинах, занимавшихся погребением тел "убитых ВСУ гражданских". Но на видео мужчины говорили, что в большинстве случаев это были пожилые люди, умершие по естественным причинам.

Коллаж: ЦПД

Россия регулярно распространяет фейки о российско-украинской войне. В конце марта появилось видео, на котором якобы работники ТЦК похищают мужчину с ребенком. В ЦПД разоблачили этот фейк.

30 марта пропаганда Кремля заявила, что с позиций в населенном пункте Гуево Курской области якобы сбежал шестой полк ССО "Рейнджеры", в результате чего стрелковые подразделения Сил обороны "остались без поддержки". В ответ на это "Рейнджеры" показали, как взяли в плен вражеских солдат на этом направлении, а еще нескольких – ликвидировали.