"Первоисточник – россияне". Видео с ТЦК и ребенком в коляске опровергли в Центре при СНБО

Иллюстративное фото: Depositphotos

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщил, что видео, на котором якобы работники военкомата похищают мужчину с ребенком, является постановочным – сначала его опубликовал российский пропагандистский ресурс.

Накануне в сети завирусилось видео якобы из Херсонской области. На нем якобы сотрудники территориального центра комплектования задерживают мужчину, гулявшего с ребенком в коляске, после чего уезжают с места происшествия, оставив малыша одного на улице.

ЦПД подчеркнул, что сначала эта запись распространила один из сайтов российской сети "Pravda" в Чехии. В нее входят 24 ресурса, которые РФ создала для распространения своей пропаганды на страны Европы, и все из них зарегистрированы в стране-агрессоре.

"На видео невозможно идентифицировать лиц или место съемки, что является признаком фейковости, кроме того, персонажи на видео не выглядят естественно, а их поведение похоже на срежиссированное. Особенно бросаются в глаза крупные планы с детской коляской", – добавляет ведомство.

В то же время, сами же ресурсы оккупантов, которые распространили видео, впоследствии начали опровергать его правдивость, отметили в Центре.

Скриншоты: ЦПД