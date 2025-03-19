В Кременчуге мужчина ранил военного ТЦК, он задержан

Военный получил ранение в ногу, ему вызвали скорую

Военный ТЦК (Иллюстративное фото: Общественное Луцк)

В Кременчуге мужчина ранил военнослужащего районного территориального центра комплектования. Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Инцидент произошел 19 марта около 07:00. Наряд патрульной полиции вместе с военными РТЦК патрулировали город и увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону военного и ранил его в ногу.

Стрелка задержали полицейские, им оказался местный житель 1977 года рождения. Военному вызвали скорую помощь, которая оказала необходимую помощь на месте.

У задержанного изъято оружие, обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Фото: Нацполиция

11 февраля 2025 Ровенский областной ТЦК сообщил о нападении на его военнослужащих.

12 февраля сообщалось о задержании мужчины, который с ножом и газовым баллончиком напал на военнослужащего ТЦК в Харькове.

17 февраля во Львовской области двое неизвестных напали на военного ТЦК, сопровождавшего мобилизованных.

22 февраля в Одессе задержали мужчину, который распилил газ и стрелял в военного ТЦК.