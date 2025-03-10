Хмельницкий ТЦК заявил об избиении его военнослужащего. Нападавших задержали
ТЦК (Иллюстративное фото: Сухопутные войска)

В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки утверждают, что двое мужчин во время проверки документов напали на их военнослужащего и нанесли ему телесные повреждения.

По данным военных, 9 марта в Хмельницком во время проверки документов и оповещения военнообязанных двое находившихся в розыске мужчин напали на военнослужащего ТЦК и СП, нанеся ему телесные повреждения.

Отмечается, что нападавших задержали и передали полиции, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни нет.

  • 11 февраля 2025 Ровенский областной ТЦК сообщил о нападении на его военнослужащих.
  • 12 февраля сообщалось о задержании мужчины, который с ножом и газовым баллончиком напал на военнослужащего ТЦК в Харькове.
  • 17 февраля Львовский областной ТЦК и СП сообщил о нападении на его военнослужащего.
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