Хмельницкий ТЦК заявил об избиении его военнослужащего. Нападавших задержали
В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки утверждают, что двое мужчин во время проверки документов напали на их военнослужащего и нанесли ему телесные повреждения.
По данным военных, 9 марта в Хмельницком во время проверки документов и оповещения военнообязанных двое находившихся в розыске мужчин напали на военнослужащего ТЦК и СП, нанеся ему телесные повреждения.
Отмечается, что нападавших задержали и передали полиции, им грозит до пяти лет тюрьмы.
Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни нет.
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