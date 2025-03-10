Хмельницький ТЦК заявив про побиття його військовослужбовця. Нападників затримали

Нападників на військовослужбовця Хмельницького ТЦК та СП затримали й передали поліції, їм загрожує до п'яти років тюрми

ТЦК (Ілюстративне фото: Сухопутні війська)

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стверджують, що двоє чоловіків під час перевірки документів напали на їхнього військовослужбовця та завдали йому тілесних ушкоджень.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними військових, 9 березня у Хмельницькому під час перевірки документів та оповіщення військовозобов'язаних двоє чоловіків, які були в розшуку, напали на військовослужбовця ТЦК та СП, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Зазначається, що нападників затримали й передали поліції, їм загрожує до п'яти років тюрми.

Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Загрози його життю немає.