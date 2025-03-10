Хмельницький ТЦК заявив про побиття його військовослужбовця. Нападників затримали
ТЦК (Ілюстративне фото: Сухопутні війська)

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стверджують, що двоє чоловіків під час перевірки документів напали на їхнього військовослужбовця та завдали йому тілесних ушкоджень.

За даними військових, 9 березня у Хмельницькому під час перевірки документів та оповіщення військовозобов'язаних двоє чоловіків, які були в розшуку, напали на військовослужбовця ТЦК та СП, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Зазначається, що нападників затримали й передали поліції, їм загрожує до п'яти років тюрми.

Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Загрози його життю немає.

  • 11 лютого 2025 року Рівненський обласний ТЦК повідомив про напад на його військовослужбовців.
  • 12 лютого повідомлялося про затримання чоловіка, котрий з ножем та газовим балончиком напав на військовослужбовця ТЦК у Харкові.
  • 17 лютого Львівський обласний ТЦК та СП повідомив про напад на його військовослужбовця.
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