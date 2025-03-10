Хмельницький ТЦК заявив про побиття його військовослужбовця. Нападників затримали
У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стверджують, що двоє чоловіків під час перевірки документів напали на їхнього військовослужбовця та завдали йому тілесних ушкоджень.
За даними військових, 9 березня у Хмельницькому під час перевірки документів та оповіщення військовозобов'язаних двоє чоловіків, які були в розшуку, напали на військовослужбовця ТЦК та СП, завдавши йому тілесних ушкоджень.
Зазначається, що нападників затримали й передали поліції, їм загрожує до п'яти років тюрми.
Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Загрози його життю немає.
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