"Першоджерело – російський ресурс". Відео з ТЦК та дитиною у візку спростували у Центрі при РНБО
Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони повідомив, що відео, на якому нібито працівники військкомату викрадають чоловіка з дитиною, є постановчим – спершу його опублікував російський пропагандистський ресурс.
Напередодні у мережі завірусилося відео буцімто з Херсонської області. На ньому нібито співробітники Територіального центру комплектування затримують чоловіка, що гуляв з дитиною у візку, після чого їдуть з місця події, залишивши малюка одного на вулиці.
ЦПД наголосив, що спершу цей запис розповсюдив один з сайтів російської мережі Pravda в Чехії. До неї входять 24 ресурси, які РФ створила для поширення своєї пропаганди на країни Європи, й усі з них зареєстровані у країні-агресорці.
"На відео неможливо ідентифікувати осіб чи місце фільмування, що є ознакою фейковості, крім того, персонажі на відео не виглядають природно, а їхня поведінка схожа на зрежисовану. Особливо впадають в очі великі плани з дитячим візком", – додає відомство.
Водночас самі ресурси окупантів, які поширили відео, згодом почали спростовувати його правдивість, зауважили у ЦПД.
- Наприкінці лютого начальник ГУР Буданов заявив, що російська програма дезінформації для протидії мобілізації в Україні працює серйозно і має вплив на свідомість населення.
- Омбудсмен Лубінець повідомив, що у 2025 році зросла кількість звернень українців щодо порушення прав людини з боку працівників ТЦК.
- Впродовж останніх місяців фіксуються напади на співробітників ТЦК: у лютому був убитий військовий у Пирятині, а напередодні, 19 березня, працівника військкомату було поранено у Кременчуці.