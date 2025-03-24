"Першоджерело – російський ресурс". Відео з ТЦК та дитиною у візку спростували у Центрі при РНБО

Самі ресурси окупантів, які поширили відео, згодом почали спростовувати його правдивість

Ілюстративне фото: Depositphotos

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони повідомив, що відео, на якому нібито працівники військкомату викрадають чоловіка з дитиною, є постановчим – спершу його опублікував російський пропагандистський ресурс.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Напередодні у мережі завірусилося відео буцімто з Херсонської області. На ньому нібито співробітники Територіального центру комплектування затримують чоловіка, що гуляв з дитиною у візку, після чого їдуть з місця події, залишивши малюка одного на вулиці.

ЦПД наголосив, що спершу цей запис розповсюдив один з сайтів російської мережі Pravda в Чехії. До неї входять 24 ресурси, які РФ створила для поширення своєї пропаганди на країни Європи, й усі з них зареєстровані у країні-агресорці.

"На відео неможливо ідентифікувати осіб чи місце фільмування, що є ознакою фейковості, крім того, персонажі на відео не виглядають природно, а їхня поведінка схожа на зрежисовану. Особливо впадають в очі великі плани з дитячим візком", – додає відомство.

Водночас самі ресурси окупантів, які поширили відео, згодом почали спростовувати його правдивість, зауважили у ЦПД.

Скриншоти: ЦПД