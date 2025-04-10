"Бурьонка допомогла вижити цілому селу". Росія запустила нові фейки про "звірства" ЗСУ
Російська пропаганда намагається змінювати характер дезінформаційної кампанії про нібито звірства з боку Збройних Сил України у Курській області, щоб збільшити охоплення. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, навівши низку прикладів.
Як пише ЦПД, після потоку вкидів про начебто злочини українських військових, які не містили жодних доказів і "не справили враження на світ", пропаганда РФ почала поширювати повідомлення іншого характеру – направлені на те, щоб викликати емоційну реакцію, зокрема співчуття.
З’явилась хвиля повідомлень з відеокоментарями жінок літнього віку, які розповіли пропагандистам, як їм тяжко жилося "під українською окупацією". Переважно в таких відео йшлося про нібито нестачу харчів, на кшталт: "Жителька Курщини сім місяців не їла хліба" або "Мешканці села вижили лише завдяки корові".
Водночас героїні таких вкидів не виснажені та виглядають цілком нормально, попри нібито пережитий "голод", наголосили у ЦПД.
"Мета цієї кампанії Кремля залишається незмінною – дискредитувати Україну та змістити фокус уваги із задокументованих злочинів армії РФ", – йдеться у повідомленні ЦПД.
До цього, 4 квітня, ЦПД повідомляв про інші фейки росіян стосовно ЗСУ в Курській області.
Тоді пропагандисти РФ випускали матеріали, в яких українських військових без жодних доказів звинувачували у вбивствах та жорстокому ставленні до цивільних.
До прикладу, ширились відео з місцевим священником, який казав, ніби українські військові за гроші організовували "тури на мародерство" у Курську область для жителів Сумщини.
Також був фейк про чоловіків, які займалися похованням тіл "убитих ЗСУ цивільних". Але на відео чоловіки казали, що у більшості випадків це були літні люди, які померли з природних причин.
- Росія регулярно розповсюджує фейки про російсько-українську війну. Наприкінці березня з'явилось відео, на якому нібито працівники ТЦК викрадають чоловіка з дитиною. У ЦПД викрили цей фейк.
- 30 березня пропаганда Кремля заявила, що з позицій у населеному пункті Гуєво Курської області нібито втік шостий полк ССО "Рейнджери", внаслідок чого стрілецькі підрозділи Сил оборони "залишилися без підтримки". У відповідь на це "Рейнджери" показали, як взяли в полон ворожих солдатів на цьому напрямку, а ще кількох – ліквідували.