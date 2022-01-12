Была бы масштабная война: премьер-министр Латвии считает войну НАТО-РФ "почти немыслимой"
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что война России с НАТО "почти немыслима", поскольку будет "масштабной мировой войной". Об этом он сказал в интервью программе 900 секунд на телеканале TV3.
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Кариньш ответил, что худшим сценарием нынешней геополитической ситуации, связанной с политикой России, является война.
"Если будет война, НАТО готово", – подчеркнул он.
Премьер-министр добавил, что первые положительные результаты предварительных переговоров США и РФ в Женеве – то, что они прошли. По его словам, страны НАТО "держатся вместе", также "просматривается агрессивная российская риторика".
Кариньш напомнил, что Россия не может диктовать свои условия Североатлантическому союзу относительно нерасширения НАТО на восток.
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