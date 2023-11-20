Бывшая командующая Медсилами ВСУ рассказала, чего было достигнуто за время ее каденции

Бывшая со вчерашнего дня командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко рассказала, чего удалось достичь Медицинским силам при ее каденции. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба командования в Facebook.

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"24 февраля 2022 года мы все знали, что нашей главной задачей была и есть человеческая жизнь. Страха среди вас не было даже в самые пасмурные дни. Мы организовали медицинское обеспечение даже в окружении врага или на его подступах в столицу и на всей территории Украины", – заявила Остащенко.

По ее словам, с первых дней полномасштабного вторжения было:

→ Создано единое медицинское пространство, усовершенствована система лечебно-эвакуационных мероприятий;

→ Расширена сеть военно-врачебных комиссий;

→ Налажено взаимодействие с международными союзниками;

→ Утверждена Концепция развития реабилитации в Вооруженных Силах Украины;

→ Создан сержантский корпус для надлежащей коммуникации звена тактической медицины в военной вертикали;

→ Продолжается работа по цифровизации военно-медицинских учреждений здравоохранения.

19 ноября 2023 года по представлению министра обороны Рустема Умерова президент Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Им стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

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