UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бывшая командующая Медсилами ВСУ рассказала, чего было достигнуто за время ее каденции

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 12:28
Бывшая командующая Медсилами ВСУ рассказала, чего было достигнуто за время ее каденции - Фото
Татьяна Остащенко (Фото: Facebook командование медицинских сил ВСУ)

Бывшая со вчерашнего дня командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко рассказала, чего удалось достичь Медицинским силам при ее каденции. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба командования в Facebook.

"24 февраля 2022 года мы все знали, что нашей главной задачей была и есть человеческая жизнь. Страха среди вас не было даже в самые пасмурные дни. Мы организовали медицинское обеспечение даже в окружении врага или на его подступах в столицу и на всей территории Украины", – заявила Остащенко.

По ее словам, с первых дней полномасштабного вторжения было:

→ Создано единое медицинское пространство, усовершенствована система лечебно-эвакуационных мероприятий;
→ Расширена сеть военно-врачебных комиссий;
→ Налажено взаимодействие с международными союзниками;
→ Утверждена Концепция развития реабилитации в Вооруженных Силах Украины;
→ Создан сержантский корпус для надлежащей коммуникации звена тактической медицины в военной вертикали;
→ Продолжается работа по цифровизации военно-медицинских учреждений здравоохранения.

  • 19 ноября 2023 года по представлению министра обороны Рустема Умерова президент Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Им стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

Читайте также: Минобороны создало меддепартамент. ВСУ получат турникеты и аптечки по новым стандартам

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнататьяна остащенкоМедицинские силы ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 