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Колишня командувачка Медсил ЗСУ розповіла, чого було досягнуто за час її каденції

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20.11.2023, 12:28
Колишня командувачка Медсил ЗСУ розповіла, чого було досягнуто за час її каденції - Фото
Тетяна Остащенко (Фото – Facebook командування Медичних сил ЗСУ)

Колишня з відучора командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко розповіла, чого вдалося досягнути Медичним силам за її каденції. Відповідний допис опублікувала пресслужба командування у Facebook.

"24 лютого 2022 року ми всі знали, що нашим головним завданням було і є людське життя. Страху поміж вас не було навіть у найпохмуріші дні. Ми організували медичне забезпечення навіть в оточенні ворога чи на його підступах до столиці та по всій території України", – заявила Остащенко.

За її словами, з перших днів повномасштабного вторгнення було:

→ створено єдиний медичний простір, удосконалено систему лікувально-евакуаційних заходів;
→ розширено мережу військово-лікарських комісій;
→ налагоджено взаємодію із міжнародними союзниками;
→ затверджено Концепцію розвитку реабілітації у Збройних Силах України;
→ створено сержантський корпус для належної комунікації ланки тактичної медицини у військовій вертикалі;
→ продовжується робота щодо цифровізації військово-медичних закладів охорони здоровʼя. 

  • 19 листопада 2023 року за поданням міністра оборони Рустема Умєрова президент Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Ним став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Читайте також: Міноборони створило меддепартамент. ЗСУ отримають турнікети та аптечки за новими стандартами

Мілана Головань
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війнатетяна остащенкоМедичні сили ЗСУ
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