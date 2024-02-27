Бывший генерал армии США: Центром тяжести в войне является не Крым, а Конгресс США

По мнению Уэсли Кларка, события на поле боя зависят от США. На это могут влиять как Украина, так и Россия

Уєсли Кларк (Фото: ЕРА/STR)

Центром тяжести в российско-украинской войне является не временно оккупированный Крым, а Конгресс США. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

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"По моему мнению, центром тяжести в этой войне на самом деле является Конгресс США. Если Конгресс поддержит значительное увеличение поддержки для Украины, это отразится на поле боя. Если Путин сможет повлиять на Республиканскую партию, чтобы она не согласовала дополнительную помощь Украине, это будет его большой преимуществом", - сказал он.

В то же время, по мнению американского генерала, Крым – "действительно самое ценное достижение России в этой войне".

Кларк убежден, что Украина должна отвоевать остров назад, поскольку, во-первых, это влияет на свободу судоходства в Черном море.

Во-вторых, говорит он, деоккупация Крыма важна и политически.

"Тезис, что Крым имеет русскоязычное население и якобы не является частью Украины, потому что вам его передал Хрущев, подрывает мировую систему безопасности", - подчеркнул бывший главком сил НАТО в Европе.

В декабре 2023-го глава СБУ Малюк пообещал "максимально приблизить войну к Кремлю" в 2024 году. Он подчеркнул, что Крымский мост – это законная цель и нужно уничтожить логистику противника.

Командующий ВМС Неижпапа считает, что в 2024 году незаконно построенный россиянами Крымский мост, вероятно, уже не будет существовать.

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