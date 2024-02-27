Колишній генерал армії США: Центром тяжіння у війні є не Крим, а Конгрес США

На думку Веслі Кларка, події на полі бою залежать від США. На це може впливати як Україна, так і Росія

Веслі Кларк (Фото: ЕРА/STR)

Центром тяжіння у російсько-українській війні є не тимчасово окупований Крим, а Конгрес США. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк.

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"На мою думку, центром тяжіння у цій війні насправді є Конгрес США. Якщо Конгрес підтримає значне збільшення підтримки для України, це відобразиться на полі бою. Якщо Путін зможе вплинути на Республіканську партію, щоб вона не погоджувала додаткову допомогу Україні, це буде його великою перевагою", – сказав він.

Водночас, на думку американського генерала, Крим – "дійсно найцінніший здобуток Росії у цій війні".

Кларк переконаний, що Україна має відвоювати півострів назад, оскільки, по-перше, це впливає на свободу судноплавства в Чорному морі.

По-друге, каже він, деокупація Криму важлива і політично.

"Теза, що Крим має російськомовне населення і нібито не є частиною України, бо вам його передав Хрущов, підриває світову систему безпеки", – наголосив колишній головком сил НАТО в Європі.

У грудні 2023-го голова СБУ Малюк пообіцяв "максимально наблизити війну до Кремля" у 2024 році. Він наголосив, що Кримський міст – це законна ціль, і треба знищити логістику противника.

Командувач ВМС Неїжпапа вважає, що у 2024 році незаконно побудованого росіянами Кримського мосту, ймовірно, вже не існуватиме.

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