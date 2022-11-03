Бывший офицер корвета "Тернополь" направляет ракеты по Украине с российского корабля – ГБР
Бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета "Тернополь", который в 2014 году перешел на сторону врага, объявили подозрение в госизмене. Об этом сообщает Госбюро расследований.
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Как отмечается, после захвата оккупантами его воинской части в Севастополе командир отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность агрессору.
На фото, размещенном ГБР, изображен Павел Коробков, о чем свидетельствует шеврон на его кителе и подпись к снимку.
По данным ГБР, сейчас Коробков воюет против Украины в составе вооруженных сил России в должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников". В его обязанности входит ввод данных по запуску ракет для обстрела украинских городов.
Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене.
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