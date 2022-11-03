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Бывший офицер корвета "Тернополь" направляет ракеты по Украине с российского корабля – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 15:49
Бывший офицер корвета
БДК "Цезарь Куников" (Фото с сайта оккупантов)

Бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета "Тернополь", который в 2014 году перешел на сторону врага, объявили подозрение в госизмене. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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Как отмечается, после захвата оккупантами его воинской части в Севастополе командир отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность агрессору.

На фото, размещенном ГБР, изображен Павел Коробков, о чем свидетельствует шеврон на его кителе и подпись к снимку.

По данным ГБР, сейчас Коробков воюет против Украины в составе вооруженных сил России в должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников". В его обязанности входит ввод данных по запуску ракет для обстрела украинских городов.

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене.

Бывший офицер корвета "Тернополь" направляет ракеты по Украине с российского корабля – ГБР

Бывший офицер корвета "Тернополь" направляет ракеты по Украине с российского корабля – ГБР

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Наталія Медведєва
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ВМС ВСУ война госизмена гбр Цезарь Куников
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