CBS News: Пилота Ми-8 Кузьминова могли убить офицер КГБ и полковник полиции РФ

Максим Кузьминов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

К убийству бывшего российского военного Максима Кузьминова, который в 2023 году перегнал в Украину враждебный Ми-8, а затем был застрелен в Испании, могут быть причастны офицер КГБ и полковник российской полиции. Об этом журналистам американского телеканала CBS News сообщил собеседник, близкий к испанскому следствию.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Журналисты программы "60 Minutes" получили от источника, связанного с испанским следствием, фотографии мужчин, "являющих интерес" для следователей. В ходе расследования журналисты выяснили, что это двое россиян – бывший офицер КГБ и его родственник, полковник российской полиции. Имена этих лиц телеканал не разглашает.

Специальное подразделение Гражданской гвардии Испании, занимающееся расследованием убийства Кузьминова, не дает комментариев по ходу следствия. Журналисты CBS News обратились с запросами на интервью к нескольким испанским чиновникам, но ни один из них не согласился на разговор.

Летом 2024 года в соцсетях появились фото человека, похожего на Максима Кузьминова, сделанные на авиашоу. Журналисты "60 Minutes" выяснили, что это мог быть офицер украинской разведки, замаскированный под российского перебежчика.

Авторы программы предположили, что украинская разведка могла проводить дезинформационную кампанию, чтобы создать впечатление, что Кузьминов пережил покушение и продолжает работать на Украину. Это, по их мнению, могло быть сигналом для россиян о безопасности сотрудничества с Украиной.

По данным источников телеканала, настоящий Кузьминов был похоронен в безымянной могиле на юге Испании.

СПРАВКА 3 августа 2023 года стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Начальник ГУР Буданов рассказал, что севший на украинском аэродроме пилот российского вертолета добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали.



Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы. 3 августа 2023 года стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Начальник ГУР Буданов рассказал, что севший на украинском аэродроме пилот российского вертолета добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали.Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

13 февраля 2024 года местное испанское СМИ Levante-EMV сообщило, что правоохранители расследуют убийство 33-летнего украинского гражданина, тело которого обнаружили в тот же день в Вильяхойосе в подземном паркинге. Имя убитого не объявлялось официально, но впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил LIGA.net , что речь идет о Кузьминове. К моменту спецоперации ГУР Кузьминову было 28 лет.

, что речь идет о Кузьминове. К моменту спецоперации ГУР Кузьминову было 28 лет. Издание писало по крайней мере о пяти огнестрельных ранениях, найденных на теле во время первоначального осмотра, однако другие источники сообщили медиа, что ранений было около десяти.

Впоследствии следователи нашли и машину, сбежавшую с места происшествия после убийства: машина была сожжена и находилась в Эл-Кампельо, в 24 минутах езды от Вильяхойосы.