CBS News: Пілота Мі-8 Кузьмінова могли вбити офіцер КДБ та полковник поліції РФ

Максим Кузьмінов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

До вбивства колишнього російського військового Максима Кузьмінова, який у 2023 році перегнав в Україну ворожий Мі-8, а згодом був застрелений в Іспанії, можуть бути причетні офіцер КДБ та полковник російської поліції. Про це журналістам американського телеканалу CBS News повідомив співрозмовник, близький до іспанського слідства.

Журналісти програми 60 Minutes отримали від джерела, пов’язаного з іспанським слідством, фотографії чоловіків, які "становлять інтерес" для слідчих. У ході розслідування журналісти з’ясували, що це двоє росіян — колишній офіцер КДБ та його родич, полковник російської поліції. Імена цих осіб телеканал не розголошує.

Спеціальний підрозділ Громадянської гвардії Іспанії, який займається розслідуванням вбивства Кузьмінова, не дає коментарів щодо ходу слідства. Журналісти CBS News звернулися з запитами на інтерв’ю до кількох іспанських чиновників, але жоден з них не погодився на розмову.

Улітку 2024 року в соцмережах з’явилися фото людини, схожої на Максима Кузьмінова, зроблені на авіашоу. Журналісти 60 Minutes з’ясували, що це міг бути офіцер української розвідки, замаскований під російського перебіжчика.

Автори програми припустили, що українська розвідка могла проводити дезінформаційну кампанію, щоб створити враження, ніби Кузьмінов пережив замах і продовжує працювати на Україну. Це, на їхню думку, могло бути сигналом для росіян про безпеку співпраці з Україною.

За даними джерел телеканалу, справжній Кузьмінов був похований у безіменній могилі на півдні Іспанії.

ДОВІДКА 3 серпня 2023 року стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.



Згодом стала відома особистість пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" тривала пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент вже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 та зроблять нові документи у межах державної програми. 3 серпня 2023 року стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.Згодом стала відома особистість пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" тривала пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент вже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 та зроблять нові документи у межах державної програми.

13 лютого 2024 року місцеве іспанське ЗМІ Levante-EMV повідомило, що правоохоронці розслідують вбивство 33-річного українського громадянина, тіло якого виявили того ж дня у Вільяхойосі у підземному паркінгу. Ім'я вбитого не оголошувалося офіційно, але згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив LIGA.net , що йдеться про Кузьмінова. На момент спецоперації ГУР Кузьмінову було 28 років.

, що йдеться про Кузьмінова. На момент спецоперації ГУР Кузьмінову було 28 років. Видання писало про принаймні п'ять вогнепальних поранень, знайдених на тілі під час первинного огляду, проте інші джерела повідомили медіа, що поранень було близько десяти.

Згодом слідчі знайшли й автівку, яка зникла з місця події після вбивства: машина була спалена й знаходилася в Ел-Кампельйо, що за 24 хвилини їзди від Вільяхойоси.