NYT: Російського пілота Кузьмінова застрелили з пістолета Макарова та переїхали машиною

Максим Кузьмінов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 окупантів, вбили з пістолета Макарова, після чого переїхали його автівкою. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на іспанських слідчих, які ведуть розслідування.

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За даними розслідування, ймовірно, у вбивстві брали участь двоє чоловіків, особи яких досі невстановлені.

Вранці 13 лютого до підземного паркінгу будинку, в якому жив Кузьмінов, під'їхав білий Hyundai Tucson.

Машина припаркувалася між ліфтом та пандусом, який веде на вулицю. Чоловіки чекали на Кузьмінова кілька годин, зазначає NYT.

Близько 16:20 він заїхав у гараж, припаркувався і пішов до ліфта. Нападники вийшли з машини, гукнули Кузьмінова та шість разів вистрілили в нього, пише газета. Поранений зробив кілька кроків і впав на пандус. Залишаючи місце злочину, нападники переїхали тіло вбитого.

"Це було чітке послання: я знайду тебе, уб'ю, задавлю та принижу", – сказав високопосадовець Цивільної гвардії.

Пізніше, продовжує NYT, Hyundai Tucson знайшли спаленим за кілька метрів від будинку Кузьмінова. Як з'ясували експерти, машину вкрали за два дні до вбивства.

На місці вбивства Кузьмінова поліція знайшла гільзи від 9-міліметрових набоїв для пістолета Макарова. Видання вказує, що це може бути важливим доказом або навіть "посланням" – це стандартні боєприпаси для країн колишнього комуністичного блоку.

ДОВІДКА 23 серпня 2023 року стало відомо, що військова розвідка Міноборони



Згодом стала відома особистість пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" тривала пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент вже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 та зроблять нові документи у межах державної програми. 23 серпня 2023 року стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.Згодом стала відома особистість пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" тривала пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент вже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 та зроблять нові документи у межах державної програми.

13 лютого іспанські медіа почали повідомляти про вбивство 33-річного українського громадянина, його ім'я не розкривалося. На момент спецоперації Кузьмінову було 28 років.

19 лютого про вбивство ексвійськового повідомив проросійський італійський ресурс Il Corrispondente, інформацію також поширили й інші пропагандистські ресурси. Згодом дані про смерть Кузьмінова у коментарі LIGA.net підтвердив представник воєнної розвідки Андрій Юсов.

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