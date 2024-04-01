NYT: Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине

Максим Кузьминов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8 оккупантов, убили из пистолета Макарова, после чего его переехали автомобилем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ведущих расследование испанских следователей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, вероятно, в убийстве участвовали двое мужчин, личности которых до сих пор не установлены.

Утром 13 февраля к подземному паркингу дома, где жил Кузьминов, подъехал белый Hyundai Tucson.

Машина припарковалась между лифтом и пандусом, ведущим на улицу. Мужчины ждали Кузьминова несколько часов, отмечает NYT.

Около 16:20 он заехал в гараж, припарковался и пошел к лифту. Нападавшие вышли из машины, окликнули Кузьминова и шесть раз выстрелили в него, пишет газета. Раненый сделал несколько шагов и упал на пандус. Покидая место преступления, нападавшие переехали тело убитого.

"Это было четкое послание: я найду тебя, убью, задавлю и унижу", – сказал чиновник Гражданской гвардии.

Позже, продолжает NYT, Hyundai Tucson нашли сожженным в нескольких метрах от дома Кузьминова. Как выяснили эксперты, машину угнали за два дня до убийства.

На месте убийства Кузьминова полиция обнаружила гильзы от 9-миллиметровых патронов для пистолета Макарова. Издание указывает, что это может быть важным доказательством или даже посланием – это стандартные боеприпасы для стран бывшего коммунистического блока.

СПРАВКА 23 августа 2023 года стало известно, что военная разведка Минобороны



Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы. 23 августа 2023 года стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Начальник ГУР Буданов рассказал, что севший на украинском аэродроме пилот российского вертолета добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали.Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

13 февраля испанские медиа начали сообщать об убийстве 33-летнего украинского гражданина, его имя не раскрывалось. К моменту спецоперации Кузьминову было 28 лет.

19 февраля об убийстве экс-военного сообщил пророссийский итальянский ресурс Il Corrispondente, информацию также распространили и другие пропагандистские ресурсы. Затем данные о смерти Кузьминова в комментарии LIGA.net подтвердил представитель военной разведки Андрей Юсов.

Читайте также: Смерть летчика Кузьминова. Данилов: Ему предлагали остаться в Украине, был бы защищен