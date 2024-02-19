Смерть льотчика Кузьмінова. Данілов: Йому пропонували залишитися в Україні, був би захищений

Максим Кузьмінов (Фото: Скриншот з відео)

Сьогодні пропагандистські ресурси заявили про убивство в Іспанії колишнього російського військового льотчика Максима Кузьмінова, котрий у межах спецоперації української воєнної розвідки "Синиця" перегнав Україні гелікоптер Мі-8 окупантів. Згодом дані про смерть ексвійськового підтвердили в Головному управлінні розвідки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна пропонувала Кузьмінову залишитися в країні. В Україні він "точно був би захищений", розповів посадовець в інтерв'ю Українській правді.

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"Люди якщо мають відношення до тих чи інших подій (так краще говорити), звичайно, вони б мали бути пильними, вони б мали дбати про ситуацію. Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони (Росіяни. – Ред.) так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", – зазначив він.

Водночас Данілов наголосив, що необхідно дочекатися висновків іспанської сторони щодо ситуації.

Журналіст запитав, чи є відповідальність України у смерті Кузьміна, якщо він сам добровільно поїхав з країни.

"Україна забезпечує на своїй території дотримання законодавства. Відповідно у кожної країни своє законодавство, і кожна країна дотримується свого законодавства у забезпеченні безпеки громадян, які перебувають на території тієї чи іншої країни", – відповів секретар РНБО.

13 лютого іспанські медіа почали повідомляти про вбивство 33-річного українського громадянина, його ім'я не розкривалося. На момент спецоперації Кузьмінову було 28 років.

19 лютого про вбивство ексвійськового повідомив проросійський італійський ресурс Il Corrispondente, інформацію також поширили й інші пропагандистські ресурси. Згодом дані про смерть Кузьмінова у коментарі LIGA.net підтвердив представник воєнної розвідки Андрій Юсов.

23 серпня 2023 року стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.

Згодом стала відома особистість пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" тривала пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент вже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 та зроблять нові документи у межах державної програми.

Станом на 5 вересня перегнаний Кузьміновим гелікоптер (2016 року випуску) перебував у складі авіаційного підрозділу ГУР. Це допомогло краще зрозуміти авіаційну систему безпеки зв’язку ворога, а отже, вже впливає та ще впливатиме на протидію ворожим загрозам з неба, пояснювали у воєнній розвідці. Тоді ж представник ГУР Юсов повідомляв, що Кузьмінов збирається допомагати Силам оборони у боротьбі з окупантами.

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