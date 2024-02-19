Смерть лётчика Кузьминова. Данилов: Ему предлагали остаться в Украине, был бы защищен

Максим Кузьминов (Фото: Скриншот с видео)

Сегодня пропагандистские ресурсы заявили об убийстве в Испании бывшего российского военного летчика Максима Кузьминова, который в рамках спецоперации украинской военной разведки "Синица" перегнал Украине вертолет Ми-8 оккупантов. Впоследствии данные о смерти экс-военного подтвердили в Главном управлении разведки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина предлагала Кузьминову остаться в стране. В Украине он "точно был бы защищен", рассказал чиновник в интервью Украинской правде.

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"Люди если имеют отношение к тем или иным событиям (так лучше говорить), конечно, они должны быть бдительными, они должны заботиться о ситуации. Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищенный. И я не думаю, что они (Россияне. – Ред.) так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", – отметил он.

В то же время Данилов подчеркнул, что необходимо дождаться выводов испанской стороны по ситуации.

Журналист спросил, есть ли ответственность Украины в смерти Кузьмина, если сам добровольно уехал из страны.

"Украина обеспечивает на своей территории соблюдение законодательства. Соответственно, у каждой страны свое законодательство, и каждая страна соблюдает свое законодательство в обеспечении безопасности граждан, находящихся на территории той или иной страны", – ответил секретарь СНБО.

13 февраля испанские медиа начали сообщать об убийстве 33-летнего украинского гражданина, его имя не раскрывалось. К моменту спецоперации Кузьминову было 28 лет.

19 февраля об убийстве эксвоенного сообщил пророссийский итальянский ресурс Il Corrispondente, информацию также распространили и другие пропагандистские ресурсы. Затем данные о смерти Кузьминова в комментарии LIGA.net подтвердил представитель военной разведки Андрей Юсов.

23 августа 2023 года стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Начальник ГУР Буданов рассказал, что севший на украинском аэродроме пилот российского вертолета добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали.

Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать в тот момент уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

По состоянию на 5 сентября перегнанный Кузьминовым вертолет (2016 года выпуска) находился в составе авиационного подразделения ГУР. Это помогло лучше понять авиационную систему безопасности связи врага, а следовательно, уже влияет и будет влиять на противодействие вражеским угрозам с неба, объясняли в военной разведке. Тогда же представитель ГУР Юсов сообщал, что Кузьминов собирается помогать Силам обороны в борьбе с оккупантами.

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