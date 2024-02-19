ГУР підтвердило смерть в Іспанії російського пілота Кузьмінова

Максим Кузьмінов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

В Іспанії загинув колишній російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, який у межах спецоперації української воєнної розвідки "Синиця" перегнав Україні гелікоптер Мі-8 окупантів. Спочатку інформацію про його вбивство поширили проросійські пропагандисти. Місцеві ЗМІ повідомили про убивство українського громадянина, його ім'я не розкривається.

Дані про смерть Кузьмінова у коментарі LIGA.net підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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LIGA.net запитала, чи відповідає дійсності інформація про смерть Кузьмінова в Іспанії. Юсов відповів: "Так, підтверджуємо". Інших подробиць від офіційних джерел наразі немає.

Першим про смерть Кузьмінова з позначкою "ексклюзив" повідомив італійський проросійський ресурс Il Corrispondente: пропагандисти подали інформацію про колишнього льотчика як про "зрадника РФ", який буцімто "вбив двох своїх товаришів".

За даними Il Corrispondente, Кузьмінова нібито було вбито 13 лютого 12 пострілами у місті Ла-Віла-Джойоза (Вільяхойоса) в Іспанії.

Раніше на цьому ж сайті виходили фейкові матеріали про війну РФ проти України з підтримкою країни-агресора, неправдиві публікації про "українських нацистів" та "київський режим", а також компліментарні тексти про російського диктатора Володимира Путіна. Окрім цього ресурсу інформацію про убивство Кузьмінова поширили й декілька інших закордонних проросійських сайтів.

Ще 13 лютого місцеве іспанське ЗМІ Levante-EMV повідомило, що правоохоронці розслідують вбивство 33-річного українського громадянина, тіло якого виявили того ж дня у Вільяхойосі у підземному паркінгу.

Ім'я убитого не оголошувалося офіційно. На момент спецоперації ГУР Кузьмінову було 28 років.

Видання пише про принаймні п'ять вогнепальних поранень, знайдених на тілі при первинному огляді, проте інші джерела повідомили медіа, що поранень було близько 10. Остаточну кількість поранень має встановити розтин.

Згодом слідчі знайшли й автівку, яка втекла з місця події після вбивства: машина була спалена й знаходилася у Ел-Кампельйо, що за 24 хвилини їзди від Вільяхойоси, зазначає Levante-EMV.

23 серпня 2023 року стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі.

Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.

Згодом стала відома особистість пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" зайняла пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент вже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 та зроблять нові документи у межах державної програми.

Станом на 5 вересня перегнаний Кузьміновим гелікоптер (2016 року випуску) перебував у складі авіаційного підрозділу ГУР. Це допомогло краще зрозуміти авіаційну систему безпеки зв’язку ворога, а отже, уже впливає та ще впливатиме на протидію ворожим загрозам з неба, пояснювали у воєнній розвідці.

Тоді ж представник ГУР Юсов повідомляв, що Кузьмінов збирається допомагати Силам оборони у боротьбі з окупантами.

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