ГУР подтвердило смерть в Испании российского пилота Кузьминова

Максим Кузьминов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Испании погиб бывший российский военный летчик Максим Кузьминов, который в рамках спецоперации украинской военной разведки "Синица" перегнал Украине вертолет Ми-8 оккупантов. Первоначально информацию о его убийстве распространили пророссийские пропагандисты. Местные СМИ сообщили об убийстве украинского гражданина, его имя не раскрывается.

Данные о смерти Кузьминова в комментарии LIGA.net подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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LIGA.net спросила, соответствует ли действительности информация о смерти Кузьминова в Испании. Юсов ответил: "Да, подтверждаем". Других подробностей от официальных источников пока нет.

Первым о смерти Кузьминова с пометкой "эксклюзив" сообщил итальянский пророссийский ресурс Il Corrispondente: пропагандисты подали информацию о бывшем летчике как о "предателе РФ", который якобы "убил двух своих товарищей".

По данным Il Corrispondente, Кузьминов якобы был убит 13 февраля 12 выстрелами в городе Ла-Вила-Джойоза (Вильяхойоса) в Испании.

Ранее на этом же сайте выходили фейковые материалы о войне РФ против Украины с поддержкой страны-агрессора, неправдивые публикации об "украинских нацистах" и "киевском режиме", а также комплиментарные тексты о российском диктаторе Владимире Путине. Кроме этого ресурса информацию об убийстве Кузьминова распространили и несколько других зарубежных пророссийских сайтов.

Еще 13 февраля местное испанское СМИ Levante-EMV сообщило, что правоохранители расследуют убийство 33-летнего украинского гражданина, тело которого было обнаружено в тот же день в Вильяхойосе в подземном паркинге.

Имя убитого не объявлялось официально. На момент спецоперации ГУР Кузьминову было 28 лет.

Издание пишет о, по крайней мере, пяти огнестрельных ранениях, найденных на теле при первичном осмотре, однако другие источники сообщили медиа, что ранений было около 10. Окончательное количество ранений должно установить вскрытие.

Впоследствии следователи обнаружили и машину, сбежавшую с места происшествия после убийства: машина была сожжена и находилась в Эл-Кампельо, что в 24 минутах езды от Вильяхойосы, отмечает Levante-EMV.

23 августа 2023 года стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме.

Начальник ГУР Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" заняла полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

По состоянию на 5 сентября перегнанный Кузьминовым вертолет (2016 года выпуска) находился в составе авиационного подразделения ГУР. Это помогло лучше понять авиационную систему безопасности связи врага, а значит, уже влияет и будет еще влиять на противодействие вражеским угрозам с неба, объясняли в военной разведке.

Тогда же представитель ГУР Юсов сообщал, что Кузьминов намерен помогать Силам обороны в борьбе с оккупантами.

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