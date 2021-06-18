Час вопросов к правительству и судебная реформа: повестка Рады на сегодня
Сегодня Верховная Рада заслушает отчет об исполнении бюджета в 2020 году и начнет рассмотрение реформы Высшей квалификационной комиссии судей. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.
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Заседание парламента начнется с часа вопросов к правительству. Его темой станет состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса и его влияние на тарифную политику. Также Рада заслушает отчет министра финансов Сергея Марченко о выполнении бюджета 2020 года.
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
– о возобновлении работы ВККС;
– о ценообразовании в строительстве автомобильных дорог;
– о платежных услугах и другие.
К законопроекту о возобновлении работы ВККС подана 531 поправка, его рассмотрение может занять все заседание и продлиться на следующей пленарной неделе. Общественные организации призывают Раду не принимать законопроект в текущей редакции, поскольку он противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. Обеспечить роль независимых международных экспертов в ВККС и Высшем совете правосудия призвали посольства США и Евросоюза.
В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
– об уполномоченном по медицинским вопросам;
– об исключении возможности публичных закупок без использования электронной системы;
– об обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной области и другие.
- Вчера, 17 июня 2021 года, Рада приняла закон о независимости Совета по телевидению и радиовещанию. Во время рассмотрения поправок произошла потасовка между депутатами.
- Также был принят закон об увеличении зарплат судей.
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