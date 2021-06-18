Час вопросов к правительству и судебная реформа: повестка Рады на сегодня

Сегодня Верховная Рада заслушает отчет об исполнении бюджета в 2020 году и начнет рассмотрение реформы Высшей квалификационной комиссии судей. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

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Заседание парламента начнется с часа вопросов к правительству. Его темой станет состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса и его влияние на тарифную политику. Также Рада заслушает отчет министра финансов Сергея Марченко о выполнении бюджета 2020 года.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– о возобновлении работы ВККС;

– о ценообразовании в строительстве автомобильных дорог;

– о платежных услугах и другие.

К законопроекту о возобновлении работы ВККС подана 531 поправка, его рассмотрение может занять все заседание и продлиться на следующей пленарной неделе. Общественные организации призывают Раду не принимать законопроект в текущей редакции, поскольку он противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. Обеспечить роль независимых международных экспертов в ВККС и Высшем совете правосудия призвали посольства США и Евросоюза.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– об уполномоченном по медицинским вопросам;

– об исключении возможности публичных закупок без использования электронной системы;

– об обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной области и другие.

Вчера, 17 июня 2021 года, Рада приняла закон о независимости Совета по телевидению и радиовещанию. Во время рассмотрения поправок произошла потасовка между депутатами.

Также был принят закон об увеличении зарплат судей.

Денис Юдин

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