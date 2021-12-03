Час вопросов к правительству об обороноспособности страны: чем займется Рада сегодня
Сегодняшнее заседание Верховной Рады начнется с часа вопросов к правительству. Потом нардепы рассмотрят ряд законопроектов, в том числе о новом празднике – Дне государственности. Повестка дня опубликована на сайте парламента.
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С 10:00 до 11:00 в Раде пройдет час вопросов к правительству – министр обороны Алексей Резников будет докладывать об обороноспособности страны.
В первом чтении планируется рассмотрение законопроектов:
- №6302, об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления;
- №6104, о защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей;
- №5864, об установлении праздника – Дня украинской государственности.
На повторное чтение вынесут законопроект №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.
Во втором чтении сегодня будут рассматривать законопроекты:
- №5630, об упрощенном предоставлении гражданства для иностранцев, которые участвуют в защите территориальной целостности Украины;
- №5831, о регулировании вопросов трансплантации анатомических материалов человеку;
- №5099, об антидопинговой деятельности в спорте;
- №6305, о внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании правовых основ деятельности Госбюро расследований (о расширении штата ГБР);
- №2143-3, о городе Киев – столице Украины.
Также нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках СНГ.
- Вчера Рада продлила на год действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Также вчера президент Владимир Зеленский внес в Раду ряд законопроектов о множественном гражданстве.
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