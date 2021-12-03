UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Час вопросов к правительству об обороноспособности страны: чем займется Рада сегодня

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 09:06
Час вопросов к правительству об обороноспособности страны: чем займется Рада сегодня - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодняшнее заседание Верховной Рады начнется с часа вопросов к правительству. Потом нардепы рассмотрят ряд законопроектов, в том числе о новом празднике – Дне государственности. Повестка дня опубликована на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 10:00 до 11:00 в Раде пройдет час вопросов к правительству – министр обороны Алексей Резников будет докладывать об обороноспособности страны.

В первом чтении планируется рассмотрение законопроектов:

- №6302, об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления;

- №6104, о защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей;

- №5864, об установлении праздника – Дня украинской государственности.

На повторное чтение вынесут законопроект №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Во втором чтении сегодня будут рассматривать законопроекты:

- №5630, об упрощенном предоставлении гражданства для иностранцев, которые участвуют в защите территориальной целостности Украины;

- №5831, о регулировании вопросов трансплантации анатомических материалов человеку;

- №5099, об антидопинговой деятельности в спорте;

- №6305, о внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании правовых основ деятельности Госбюро расследований (о расширении штата ГБР);

- №2143-3, о городе Киев – столице Украины.

Также нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках СНГ.

Смотрите также: "Хотим вернуть Донбасс – давайте". Зеленский обратился к Раде: видео речи президента

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Алексей Резников повестка повестка дня
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 