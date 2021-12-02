Зеленский хочет изменить основания утраты гражданства Украины для получивших еще одно

Сегодня, 2 декабря, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект новой редакции закона о гражданстве Украины – по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины.

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Проект закона подан как неотложный и уже доступен на сайте Рады, его номер 6368.

Народный депутат от Слуги народа, замглавы комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря выделила основные нововведения законопроекта и опубликовала у себя в Telegram.

1. Законопроект предлагает более четкие и предсказуемые в применении положения о приобретении гражданства людьми, которые в своей стране подвергаются политическому преследованию.

В частности, преследованием по политическим мотивам будет считаться привлечение к уголовной ответственности органами государства-агрессора или государства-оккупанта, совершенное с нарушением фундаментальных прав и свобод человека.

2. Предусматривается дополнительное основание для отказа в принятии в гражданство Украины – совершение человеком действий, которые создают угрозу нацбезопасности и национальным интересам Украины.

3. Наличие гражданства другого государства будет основанием для потери гражданства Украины, если это повлекло за собой создание угроз нацбезопасности, национальным интересам Украины.

В настоящее время действующий закон предусматривает добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства как самодостаточное основание для утраты гражданства Украины.

4. Предусматривается дополнительное основание для потери гражданства Украины – прохождение военной службы по контракту в государстве-агрессоре/оккупанте (если человек имел гражданство Украины на момент прохождения такой военной службы);

5. Вводится понятие перечня государств миграционного риска.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов о множественном гражданстве. Ими предлагается обязать чиновников и политиков декларировать гражданство, а также установить ограничения на занятие должностей в судебных и таможенных органах для украинцев с множественным гражданством.

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Наталия Медведева

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