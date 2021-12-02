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Зеленский хочет обязать политиков и чиновников декларировать множественное гражданство

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 15:28
Зеленский хочет обязать политиков и чиновников декларировать множественное гражданство - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов о множественном гражданстве. Ими предлагается обязать чиновников и политиков декларировать гражданство, а также установить ограничения на занятие должностей в судебных и таможенных органах для украинцев с множественным гражданством. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский заявил, что чиновники и политики должны "честно сообщить обществу" о наличии другого гражданства, а если они попытаются это скрыть, для них должна предусматриваться ответственность.

Так, в Раду направлен законопроект об ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства. Им предлагается установить административную ответственность за недекларирование или несвоевременное декларирование гражданства (подданства) иностранного государства. Также документ предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение недостоверных данных о наличии гражданства иностранного государства.

"Все политики и чиновники, которые согласно закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства либо подданства других государств", – заявил Зеленский.

Также президент подал на рассмотрение законопроект, которым предлагается установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти для украинцев, у которых есть иностранное гражданство. Такие же ограничения предлагаются для таможенных органов.

  • 4 марта 2021 года президент Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты, которые ограничат доступ лиц с двойным гражданством к должностям и гостайне.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что двойное гражданство со страной-агрессором Россией исключено.
  • В сентябре Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.
  • Вчера, 1 декабря, во время выступления в рамках ежегодного послания к Раде Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение законопроект о множественном гражданстве.

Читайте также: "Мы должны защищаться". Двойное гражданство: Данилов – за, но вопрос в доступе к госслужбе

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский гражданство декларация
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