Зеленский хочет обязать политиков и чиновников декларировать множественное гражданство

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов о множественном гражданстве. Ими предлагается обязать чиновников и политиков декларировать гражданство, а также установить ограничения на занятие должностей в судебных и таможенных органах для украинцев с множественным гражданством. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский заявил, что чиновники и политики должны "честно сообщить обществу" о наличии другого гражданства, а если они попытаются это скрыть, для них должна предусматриваться ответственность.

Так, в Раду направлен законопроект об ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства. Им предлагается установить административную ответственность за недекларирование или несвоевременное декларирование гражданства (подданства) иностранного государства. Также документ предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение недостоверных данных о наличии гражданства иностранного государства.

"Все политики и чиновники, которые согласно закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства либо подданства других государств", – заявил Зеленский.

Также президент подал на рассмотрение законопроект, которым предлагается установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти для украинцев, у которых есть иностранное гражданство. Такие же ограничения предлагаются для таможенных органов.

4 марта 2021 года президент Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты, которые ограничат доступ лиц с двойным гражданством к должностям и гостайне.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что двойное гражданство со страной-агрессором Россией исключено.

В сентябре Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сейчас сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.

Вчера, 1 декабря, во время выступления в рамках ежегодного послания к Раде Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение законопроект о множественном гражданстве.

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Оксана Житнюк

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