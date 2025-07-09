Чехия обучит восемь украинских пилотов F-16 к концу 2026 года

Украинские пилоты будут проходить обучение на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

9 июля правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 до конца 2026 года. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам.

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Пилоты будут обучаться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39, отметили в правительстве.

Справка L-39 — это советский учебно-боевой самолет, разработанный чешской компанией Aero Vodochody в 1960-х годах. Он стал одним из самых широко используемых в мире самолетов для подготовки пилотов и имеет многочисленные модификации, которые также применяются в боевых условиях. L-39 — это советский учебно-боевой самолет, разработанный чешской компанией Aero Vodochody в 1960-х годах. Он стал одним из самых широко используемых в мире самолетов для подготовки пилотов и имеет многочисленные модификации, которые также применяются в боевых условиях.

"Если Украина хочет и дальше эффективно защищаться от российской агрессии, ей нужны не только военная техника, но и хорошо обученные вооруженные силы, включая ВВС", – заявила министр обороны Яна Чернохова.

Все расходы чешской стороны на обеспечение обучения – 32 млн крон (примерно $2,9 млн) – будут покрыты из утвержденного бюджета Министерства обороны Чехии.

"У нас есть мощности, ноу-хау и опыт, и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики мы готовы предложить их там, где это действительно необходимо", – отметил директор LOM Praha Йиржи Протива.