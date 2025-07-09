Чехия обучит восемь украинских пилотов F-16 к концу 2026 года
9 июля правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 до конца 2026 года. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
Государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам.
Пилоты будут обучаться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39, отметили в правительстве.
"Если Украина хочет и дальше эффективно защищаться от российской агрессии, ей нужны не только военная техника, но и хорошо обученные вооруженные силы, включая ВВС", – заявила министр обороны Яна Чернохова.
Все расходы чешской стороны на обеспечение обучения – 32 млн крон (примерно $2,9 млн) – будут покрыты из утвержденного бюджета Министерства обороны Чехии.
"У нас есть мощности, ноу-хау и опыт, и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики мы готовы предложить их там, где это действительно необходимо", – отметил директор LOM Praha Йиржи Протива.
- Нидерланды 26 мая Украине отправили последнюю партию истребителей F-16. В общей сложности Амстердам передал украинским ВВС 24 таких самолета.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что значительную часть крылатых ракет РФ во время обстрелов в мае сбили украинские летчики на западных истребителях.