Чехія підготує вісім українських пілотів F-16 до кінця 2026 року

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Уряд Чехії 9 липня схвалив пропозицію Міністерства оборони про підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16 до кінця 2026 року. Про це повідомляє Міноборони країни.

Державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки максимум вісьмом українським пілотам.

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Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39, зазначили в уряді.

Довідка L-39 – це радянський навчально-бойовий літак, розроблений чеською компанією Aero Vodochody в 1960-х роках. Він став одним з найбільш широко використовуваних літаків у світі для підготовки пілотів і має численні модифікації, які також застосовуються в бойових умовах. L-39 – це радянський навчально-бойовий літак, розроблений чеською компанією Aero Vodochody в 1960-х роках. Він став одним з найбільш широко використовуваних літаків у світі для підготовки пілотів і має численні модифікації, які також застосовуються в бойових умовах.

"Якщо Україна хоче й надалі ефективно захищатися від російської агресії, їй потрібна не тільки військова техніка, а й добре навчені збройні сили, включаючи повітряні", – заявила міністерка оборони Яна Чернохова.

Усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання – 32 млн крон (приблизно $2,9 млн) будуть покриті з затвердженого бюджету Міністерства оборони Чехії.

"Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з Армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно", – зазначив директор LOM Praha Їржі Протіва.