Чехия собирает деньги на "Черный Ястреб" для ГУР
В Чехии начали собирать средства на приобретение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинских военных разведчиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
В ГУР отметили, что уже есть несколько таких бортов: "Мы успешно используем их в операциях для уничтожения российских захватчиков".
Для реализации инициативы необходимо около $3 млн, две трети суммы уже собраны.
"Наши друзья придали новый импульс благотворительной кампании на усиление ГУР и нашли более дешевый и качественный Black Hawk в США", – добавили в ГУР.
- 16 апреля 2023 года спецподразделение ГУР получило в свое распоряжение и уже освоило многоцелевой вертолет Black Hawk.
- 24 ноября того же года в Чехии и Словакии уже собирали средства на вертолет Black Hawk, переданный воинам ГУР.