Чехия собирает деньги на "Черный Ястреб" для ГУР

Разведчики успешно используют "Черных Ястребов" в борьбе с российскими оккупантами, отмечают в ГУР

Вертолет Black Hawk (Фото: EPA-EFE_DEAN LEWINS)

В Чехии начали собирать средства на приобретение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинских военных разведчиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

В ГУР отметили, что уже есть несколько таких бортов: "Мы успешно используем их в операциях для уничтожения российских захватчиков".

Для реализации инициативы необходимо около $3 млн, две трети суммы уже собраны.

"Наши друзья придали новый импульс благотворительной кампании на усиление ГУР и нашли более дешевый и качественный Black Hawk в США", – добавили в ГУР.