Чехія збирає гроші на "Чорний Яструб" для ГУР
У Чехії почали збирати кошти на придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
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У ГУР зазначили, що вже мають декілька таких бортів: "Ми успішно використовуємо їх в операціях зі знищення російських загарбників".
Для реалізації ініціативи необхідно майже $3 млн, дві третини суми вже зібрано.
"Наші друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Black Hawk у США", – додали у ГУР.
- 16 квітня 2023 року спецпідрозділ ГУР отримав у своє розпорядження та вже освоїв багатоцільовий гелікоптер Black Hawk.
- 24 листопада того ж року у Чехії та Словаччині вже збирали кошти на гелікоптер Black Hawk, який передали воїнам ГУР.