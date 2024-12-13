Чехія збирає гроші на "Чорний Яструб" для ГУР

Розвідники успішно використовують "Чорних Яструбів" у боротьбі з російськими окупантами, зазначають у ГУР

Гелікоптер Black Hawk (Фото: EPA-EFE_DEAN LEWINS)

У Чехії почали збирати кошти на придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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У ГУР зазначили, що вже мають декілька таких бортів: "Ми успішно використовуємо їх в операціях зі знищення російських загарбників".

Для реалізації ініціативи необхідно майже $3 млн, дві третини суми вже зібрано.

"Наші друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Black Hawk у США", – додали у ГУР.