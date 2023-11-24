У Європі готують "подарунок для Путіна" — це вертоліт Black Hawk для воїнів ГУР: фото

У Чехії та Словаччині збирають кошти на вертоліт Black Hawk, який передадуть воїнам Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Розвідники заявляють, що чеська ініціатива "подарунок для Путіна " оголосила збір на закупівлю вертольота для ГУР – за перший тиждень чехи та словаки пожертвували понад 400 000 євро, загальна вартість складає 4,3 млн євро.

Наголошується, що Black Hawk вже оглянули українські авіаційні експерти, машина готова до виконання бойових завдань.

Щойно суму буде зібрано, Міноборони Чехії передасть вертоліт українським розвідникам.

В авіапарку ГУР уже є Black Hawk, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії з доставлення військових вантажів та особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуації поранених.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не йдеться).

30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів". 7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.

10 листопада у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

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