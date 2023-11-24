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У Європі готують "подарунок для Путіна" — це вертоліт Black Hawk для воїнів ГУР: фото

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 11:21
У Європі готують
Black Hawk для розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

У Чехії та Словаччині збирають кошти на вертоліт Black Hawk, який передадуть воїнам Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомила пресслужба ГУР.

Розвідники заявляють, що чеська ініціатива "подарунок для Путіна" оголосила збір на закупівлю вертольота для ГУР – за перший тиждень чехи та словаки пожертвували понад 400 000 євро, загальна вартість складає 4,3 млн євро.

Наголошується, що Black Hawk вже оглянули українські авіаційні експерти, машина готова до виконання бойових завдань.

Щойно суму буде зібрано, Міноборони Чехії передасть вертоліт українським розвідникам.

В авіапарку ГУР уже є Black Hawk, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії з доставлення військових вантажів та особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуації поранених.

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Дмитро Гриниченко
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