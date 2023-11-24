В Европе готовят "подарок для Путина" — это вертолет Black Hawk для воинов ГУР: фото

В Чехии и Словакии собирают средства на вертолет Black Hawk, который передадут воинам Главного управления разведки Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Разведчики заявляют, что чешская инициатива "подарок для Путина " объявила сбор на закупку вертолета для ГУР — за первую неделю чехи и словаки пожертвовали более 400 000 евро, общая стоимость составляет 4,3 млн евро.

Отмечается, что Black Hawk уже осмотрели украинские авиационные эксперты, машина готова к выполнению боевых задач.

Как только сумма будет собрана, Минобороны Чехии передаст вертолет украинским разведчикам.

В авиапарке ГУР уже есть Black Hawk, который помогает выполнять боевые и специальные задания, миссии по доставке военных грузов и личного состава, ведению радиоэлектронной борьбы, а также эвакуации раненых.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не говорится).

30 октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в течение двух недель". 7 ноября пять истребителей F-16 ВВС Нидерландов перебросили в Румынию.

10 ноября в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практическое обучение на истребителях F-16 в воздухе.

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