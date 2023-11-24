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В Европе готовят "подарок для Путина" — это вертолет Black Hawk для воинов ГУР: фото

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 11:21
В Европе готовят
Black Hawk для разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

В Чехии и Словакии собирают средства на вертолет Black Hawk, который передадут воинам Главного управления разведки Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Разведчики заявляют, что чешская инициатива "подарок для Путина" объявила сбор на закупку вертолета для ГУР — за первую неделю чехи и словаки пожертвовали более 400 000 евро, общая стоимость составляет 4,3 млн евро. 

Отмечается, что Black Hawk уже осмотрели украинские авиационные эксперты, машина готова к выполнению боевых задач. 

Как только сумма будет собрана, Минобороны Чехии передаст вертолет украинским разведчикам. 

В авиапарке ГУР уже есть Black Hawk, который помогает выполнять боевые и специальные задания, миссии по доставке военных грузов и личного состава, ведению радиоэлектронной борьбы, а также эвакуации раненых.

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Дмитрий Гриниченко
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