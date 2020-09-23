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"Человек предполагает, Бог располагает" – Добкин идет в мэры Харькова

23.09.2020, 17:00
Михаил Добкин (скриншот с видео)

Киевлянам Добкин сказал: "У нас все еще впереди!"

Бывший народный депутат Михаил Добкин, который еще в июле начал свою предвыборную кампанию как претендент на пост мэра Киева, сегодня подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на пост Харьковского городского головы", – сообщил Добкин.

О причинах такого внезапного решения политик рассказывать не захотел.

"Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - написал Добкин.

"Уважаемые киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас все еще впереди!" - добавил он.

  • 16 июня Добкин в эфире телеканала Наш заявил о намерении принять участие в выборах мэра столицы.
  • Уже в июле в своем Telegram он опубликовал видео, на котором под песню "Як тебе не любити, Києве мій!" едет по киевским улицам на байке и в кожаной куртке. В песне звучит переделанная строчка "Як тебе не любили, Києве мій".
  • По данным сентябрьского опроса группы Рейтинг, если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время, за Добкина проголосовали бы 2,4% киевлян.
  • 23 сентября партия Блок Кернеса Успешный Харьков выдвинула Кернеса в кандидаты на должность мэра Харькова.
Вадим Ребрина
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