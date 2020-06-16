Добкин заявил о намерении баллотироваться с мэры Киева

Михаил Добкин (Фото: LIGA.net)

Бывший народный депутат от Оппоблока и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин заявил о намерении принять участие в выборах мэра столицы. Об этом Добкин сказал в эфире телеканала Наш.

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"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним мэром Киева за этот высокий пост. Потому что, то, что происходит с Киевом, мне, честно говоря, как жителю Украины, не нравится..." - сказал Добкин.

На уточнение ведущего, не перепутал ли бывший депутат Киев с Харьковом, он ответил: "А в Харькове все в порядке, там мэра менять не надо".

Добкин участвовал во внеочередных парламентских выборах 2019 года как кандидат в депутаты от партии Оппозиционный блок, № 15 в списке. В итоге Оппоблок не преодолел проходной барьер в 5%.

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