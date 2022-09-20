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Чем пугать-то хотел? Подоляк прокомментировал отмену обращения Путина

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 23:31
Чем пугать-то хотел? Подоляк прокомментировал отмену обращения Путина - Фото
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Обращение российского диктатора Владимира Путина должно было "протестировать" общественное мнение и всех попутно напугать, но организаторы поняли, что затея обречена на неудачу. Такое мнение высказал LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

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Подоляк считает, что тема "референдумов в зоне боевых действий" должна была протестировать общественное мнение (и не только россиян), показать потенциал этой темы и всех попутно напугать.

"Лихо, конечно. Если не понимать, что за этим стоят те же люди, что и в целом за "крутой СВО", которая полностью обнулила репутацию, экономику и армию самой России", – утверждает он.

Подоляк также перечислил "ключевые последствия" не состоявшегося пока обращения.

"Во-первых, в самой России основной запрос в поисковиках с большим отрывом – "как быстро покинуть страну?" Потому что основная масса людей понимает – это уже финал..." – констатирует он.

"Во-вторых, сам по себе "референдум в зоне боевых действий" выглядит прямым издевательством над жителями оккупированных территорий. Им прямо сказали, что российская армия может и не защитить, а потому начинаем креативить дикие идеи...
В-третьих, мировое сообщество, включая даже господина Макрона, однозначно заявило, что это полнейший абсурд, который приведет к ускорению и масштабированию помощи Украине и усилению антироссийских санкций, потому что пора заканчивать этот феерический "креатив", – считает Подоляк.

"И наконец, самое главное: а что вообще в этой ситуации, на 208-м дне войны, может заявить сам автор этой войны? Опять "мы все только начинаем"? Что сейчас все будет по-настоящему и против маленькой Украины, которую уже однажды "брали за три дня", выставят 140 млн мобилизованных? Но как же тогда Берлин, Париж, Рим за 48 часов, если ресурса не хватает даже на Украину?" – ставит он риторический вопрос.

  • Запланированные россиянами псевдореферендумы на временно оккупированных территориях никак не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины. Однако псведореферендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.
Сергій Бережний, Валерія Кондратова
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владимир путин псевдореферендум михаил подоляк мобилизация в россии
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