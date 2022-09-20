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В РФ перед обращением Путина активно гуглят "как уехать из России" и "отсрочка от армии"

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 21:44
В РФ перед обращением Путина активно гуглят
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

В РФ перед анонсированным на 20:00 20 сентября обращением российского диктатора Владимира Путина стали активно искать в интернет-поисковике информацию о том, как уехать из страны и как получить отсрочку от службы в армии.

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Сегодня Путин должен выступить с обращением вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Выступление задерживается уже более чем на полтора часа.

В Белом доме считают, что Путин "с высокой вероятностью" заявит сегодня о проведении псевдореферендумов о "присоединении к РФ" временно оккупированных территорий Украины, а также о том, что он готовит основания для запуска мобилизации в России.

По данным Google trends, 20 сентября, перед обращением диктатора РФ, россияне активно ищут информацию о мобилизации, об отсрочке от армии и о том, как уехать из РФ.

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В РФ перед обращением Путина активно гуглят "как уехать из России" и "отсрочка от армии"

В РФ перед обращением Путина активно гуглят "как уехать из России" и "отсрочка от армии"

В РФ перед обращением Путина активно гуглят "как уехать из России" и "отсрочка от армии"

  • У Зеленского заявили, что запланированные россиянами псевдорефрендумы никак не повлияют на позицию президента и Вооруженных Сил Украины. Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию с РФ.
  • Представители США, Германии, Франции, Эстонии и НАТО заявили, что никогда не признают проведение Россией фейковых референдумов на временно захваченных украинских территориях.

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Оксана Житнюк
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