Через семь месяцев после отставки премьера бельгийское правительство возглавили правые
Правительство в Бельгии после семи месяцев переговоров возглавила правая партия N-VA, пишет Vienna.at. Король Филипп подтвердил, что получил официальное уведомление о формировании коалиции, в которую вошли еще четыре политических силы.
Новым премьер-министром станет 54-летний Барт де Вевер – лидер N-VA и бывший мэр Антверпена. Его правительство планирует снизить государственный долг и сократить бюджетный дефицит, что может привести к урезанию социальных программ.
Отмечается, что N-VA сформировала так называемую Аризонскую коалицию вместе с либеральной партией MR, христианскими демократами обоих регионов и фламандскими социал-демократами.
Хотя правительство возглавляет правая партия, у центристов большинство в коалиции, поэтому кардинальных изменений вправо не ожидается, прогнозируют журналисты.
На выборах в июне N-VA получила самую большую поддержку, обойдя даже радикально правую Vlaams Belang. Предыдущие выборы 2019 года также дали N-VA наибольшее количество голосов, но тогда партия осталась в оппозиции из-за долгих коалиционных переговоров (они длились 16 месяцев).
- 10 июня 2024 года тогдашний премьер Бельгии Александер де Кроо объявил, что уходит в отставку после поражения на национальных выборах.
- Тогда он заявил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро".