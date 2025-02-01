Через семь месяцев после отставки премьера бельгийское правительство возглавили правые

Хотя правительство возглавляет правая партия, у центристов большинство в коалиции, поэтому кардинальных изменений вправо не ожидается

Барт де Вевер и его однопартийцы (Фото: ERA/FREDERIC SIERAKOWSKI)

Правительство в Бельгии после семи месяцев переговоров возглавила правая партия N-VA, пишет Vienna.at. Король Филипп подтвердил, что получил официальное уведомление о формировании коалиции, в которую вошли еще четыре политических силы.

Новым премьер-министром станет 54-летний Барт де Вевер – лидер N-VA и бывший мэр Антверпена. Его правительство планирует снизить государственный долг и сократить бюджетный дефицит, что может привести к урезанию социальных программ.

Отмечается, что N-VA сформировала так называемую Аризонскую коалицию вместе с либеральной партией MR, христианскими демократами обоих регионов и фламандскими социал-демократами.

Хотя правительство возглавляет правая партия, у центристов большинство в коалиции, поэтому кардинальных изменений вправо не ожидается, прогнозируют журналисты.

На выборах в июне N-VA получила самую большую поддержку, обойдя даже радикально правую Vlaams Belang. Предыдущие выборы 2019 года также дали N-VA наибольшее количество голосов, но тогда партия осталась в оппозиции из-за долгих коалиционных переговоров (они длились 16 месяцев).

Правоцентристская N-VA, которая сейчас возглавляет правительство, выступает за более жесткую миграционную политику и большую автономию Фландрии, но не считается ультраправой. В то же время, настоящая ультраправая партия Vlaams Belang, которая имеет еще более радикальные взгляды, хотя и получила значительную поддержку на выборах, в правительство не вошла.

10 июня 2024 года тогдашний премьер Бельгии Александер де Кроо объявил, что уходит в отставку после поражения на национальных выборах.

Тогда он заявил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро".