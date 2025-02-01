Бельгійський уряд очолили праві. Це сталося через сім місяців після відставки прем'єра

Хоча уряд очолює права партія, центристи мають більшість у коаліції, тому кардинальних змін вправо не очікується, прогнозують журналісти

Барт де Вевер та його однопартійці (Фото: ЕРА/FREDERIC SIERAKOWSKI)

Уряд у Бельгії після семи місяців переговорів очолила права партія N-VA, пише Vienna.at. Король Філіп підтвердив, що отримав офіційне повідомлення про формування коаліції, до якої увійшли ще чотири політичні сили.

Новим прем’єр-міністром стане 54-річний Барт де Вевер – лідер N-VA і колишній мер Антверпена. Його уряд планує зменшити державний борг і скоротити бюджетний дефіцит, що може призвести до урізання соціальних програм.

Зазначається, що N-VA сформувала так звану Аризонську коаліцію разом із ліберальною партією MR, християнськими демократами обох регіонів та фламандськими соціал-демократами.

Хоча уряд очолює права партія, центристи мають більшість у коаліції, тому кардинальних змін вправо не очікується, прогнозують журналісти.

На виборах у червні N-VA отримала найбільшу підтримку, обійшовши навіть радикально праву Vlaams Belang. Попередні вибори 2019 року також дали N-VA найбільшу кількість голосів, але тоді партія залишилася в опозиції через довгі коаліційні переговори (вони тривали 16 місяців).

Правоцентристська N-VA, яка зараз очолює уряд, виступає за жорсткішу міграційну політику та більшу автономію Фландрії, але не вважається ультраправою. Водночас справжня ультраправа партія Vlaams Belang, яка має ще радикальніші погляди, хоч і здобула значну підтримку на виборах, до уряду не увійшла.

10 червня 2024 року тодішній прем'єр Бельгії Александер де Кроо оголосив, що йде у відставку після поразки на національних виборах.

Тоді він заявив, що його наступник, новий повноцінний глава уряду Бельгії, має бути призначений "швидко".