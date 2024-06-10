Прем'єр Бельгії йде у відставку після поразки на національних виборах

На виборах перемогла консервативна партія N-VA, яка дотримується ідеології фламандського націоналізму

Александер де Кроо (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Прем'єр Бельгії Александер де Кроо оголосив, що йде у відставку після поразки на національних виборах. Про це повідомляють Le Soir та Politico.

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Він визнав програш ліберальної партії Open VLD й привітав з перемогою консервативну N-VA (Новий фламандський альянс), яка дотримується ідеології фламандського націоналізму.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я буду прем’єр-міністром у відставці. Але ліберали сильні, ми повернемося", – заявив де Кроо.

У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту проходили національні парламентські вибори. На національних виборах N-VA взяли понад 18%, а партія прем'єра, ліберальна Open VLD — менш ніж 6%.

Прем'єр заявив, що його наступник, новий повноцінний глава уряду Бельгії, має бути призначений "швидко".

ДОВІДКА Новий фламандський альянс – політична партія в Бельгії, що діє у Фламандському співтоваристві. Ідеологія партії заснована на ідеях помірного консерватизму і фламандського націоналізму аж до відділення Фландрії від Бельгії. Новий фламандський альянс – політична партія в Бельгії, що діє у Фламандському співтоваристві. Ідеологія партії заснована на ідеях помірного консерватизму і фламандського націоналізму аж до відділення Фландрії від Бельгії.

28 травня 2024 року Україна та Бельгія уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, її підписали президент Зеленський та прем'єр-міністр королівства Александр де Кроо.

Цього ж дня стало відомо, що Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року: перші літаки мають бути поставлені вже до кінця 2024-го.

Також де Кроо заявив, що 30 літаків F-16, які країна зобов’язалася передати Україні, можна буде використовувати тільки на українській території.

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