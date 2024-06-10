Премьер Бельгии уходит в отставку после поражения на национальных выборах

Александер де Кроо (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Премьер Бельгии Александер де Кроо объявил, что уходит в отставку после поражения на национальных выборах. Об этом сообщают Le Soir и Politico.

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Он признал проигрыш либеральной партии Open VLD и поздравил с победой консервативную N-VA (Новый фламандский альянс), придерживающуюся идеологии фламандского национализма.

"Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я буду премьер-министром в отставке. Но либералы сильные, мы вернемся", – заявил де Кроо.

В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент проходили национальные парламентские выборы. На национальных выборах N-VA приняли более 18%, а партия премьера, либеральная Open VLD — менее 6%.

Премьер заявил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро".

СПРАВКА Новый фламандский альянс – политическая партия в Бельгии, действующая во Фламандском сообществе. Идеология партии основана на идеях умеренного консерватизма и фламандского национализма вплоть до отделения Фландрии от Бельгии. Новый фламандский альянс – политическая партия в Бельгии, действующая во Фламандском сообществе. Идеология партии основана на идеях умеренного консерватизма и фламандского национализма вплоть до отделения Фландрии от Бельгии.

28 мая 2024 года Украина и Бельгия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку подписали президент Зеленский и премьер-министр королевства Александр де Кроо.

В этот же день стало известно, что Бельгия передаст 30 своих истребителей F-16 в Украине до 2028 года: первые самолеты должны быть поставлены уже к концу 2024 года.

Также де Кроо заявил, что 30 самолетов F-16, которые страна обязалась передать Украине, можно будет использовать только на украинской территории.

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