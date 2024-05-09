Черниговская ГВА предупреждает: Россия может готовить удары по критической инфраструктуре
Российские оккупационные войска могут готовить удары по критической инфраструктуре Чернигова. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
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"В случае воздушной тревоги прошу не игнорировать ее и идти в укрытие. Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", – написал он.
По словам Брижинского, к объектам критической инфраструктуры относятся:
→ телерадиобашни;
→ теплоэлектростанции;
→ газораспределительные станции;
→ административные здания органов местной власти и т.д.
- 17 апреля 2024 года утром Россия трижды ударила по Чернигову ракетами: количество жертв в результате ракетного удара достигает более 60 человек, 17 погибли.
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