Черниговская ГВА предупреждает: Россия может готовить удары по критической инфраструктуре

Местных жителей призвали реагировать на воздушную тревогу в ближайшее время

Последствия атаки на Чернигов (Фото: Иллюстративное фото: ГВА)

Российские оккупационные войска могут готовить удары по критической инфраструктуре Чернигова. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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"В случае воздушной тревоги прошу не игнорировать ее и идти в укрытие. Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", – написал он.

По словам Брижинского, к объектам критической инфраструктуры относятся:

→ телерадиобашни;

→ теплоэлектростанции;

→ газораспределительные станции;

→ административные здания органов местной власти и т.д.

17 апреля 2024 года утром Россия трижды ударила по Чернигову ракетами: количество жертв в результате ракетного удара достигает более 60 человек, 17 погибли.

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