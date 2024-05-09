Чернігівська МВА попереджає: Росія може готувати удари по критичній інфраструктурі
Російські окупаційні війська можуть готувати удари по критичній інфраструктурі Чернігова. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
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"У разі повітряної тривоги прошу не ігнорувати її та проходити в укриття. Уникайте місць скупчення людей та не перебувайте поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", – написав він.
За словами Брижинського, до об'єктів критичної інфраструктури належать:
→ телерадіовежі;
→ теплоелектростанції;
→ газорозподільчі станції;
→ адміністративні будівлі органів місцевої влади тощо.
- 17 квітня 2024 року зранку Росія тричі вдарила по Чернігову ракетами: кількість жертв внаслідок ракетного удару сягає понад 60 осіб, 17 загинули.
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