Чернігівська МВА попереджає: Росія може готувати удари по критичній інфраструктурі

Наслідки атаки на Чернігів (Фото: Ілюстративне фото: МВА)

Російські окупаційні війська можуть готувати удари по критичній інфраструктурі Чернігова. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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"У разі повітряної тривоги прошу не ігнорувати її та проходити в укриття. Уникайте місць скупчення людей та не перебувайте поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", – написав він.

За словами Брижинського, до об'єктів критичної інфраструктури належать:

→ телерадіовежі;

→ теплоелектростанції;

→ газорозподільчі станції;

→ адміністративні будівлі органів місцевої влади тощо.

17 квітня 2024 року зранку Росія тричі вдарила по Чернігову ракетами: кількість жертв внаслідок ракетного удару сягає понад 60 осіб, 17 загинули.

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