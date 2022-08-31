Черный дым над Крымом: В Красногвардейском районе крупный пожар – видео
31.08.2022, 10:09
Пожар в Крыму (Фото - скриншот из видео)
Пользователи соцсетей пишут о крупном пожаре в Красногвардейском районе на севере временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, горели склад строительных товаров и супермаркет.
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Местные паблики сообщали, что причиной пожара стало короткое замыкание.
- 30 августа сообщалось, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма на период "активной фазы деоккупации".
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