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Черный дым над Крымом: В Красногвардейском районе крупный пожар – видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 10:09
Черный дым над Крымом: В Красногвардейском районе крупный пожар – видео - Фото
Пожар в Крыму (Фото - скриншот из видео)

Пользователи соцсетей пишут о крупном пожаре в Красногвардейском районе на севере временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, горели склад строительных товаров и супермаркет.

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Местные паблики сообщали, что причиной пожара стало короткое замыкание.  

Сергей Бережной
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Крым пожар
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