Черный дым над Крымом: В Красногвардейском районе крупный пожар – видео

Пользователи соцсетей пишут о крупном пожаре в Красногвардейском районе на севере временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, горели склад строительных товаров и супермаркет.

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Местные паблики сообщали, что причиной пожара стало короткое замыкание.

30 августа сообщалось, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма на период "активной фазы деоккупации".

Сергей Бережной

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