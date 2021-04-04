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Чета Зеленских летит с визитом в Катар: будут обсуждать сотрудничество между странами

04.04.2021, 14:00
Чета Зеленских летит с визитом в Катар: будут обсуждать сотрудничество между странами - Фото
Владимир и Елена Зеленские (фото - ЕРА)

Завтра, 5 апреля, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой посетят с официальным визитом Катар. В планах стоит проведение переговоров и подписание ряда документов, сообщается на сайте главы Украины.

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В частности, Зеленский пообщается с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьером, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани. Планируется обсудить сотрудничество в политической торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах.

Тем временем, у первой леди запланирована встреча с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation, главой музейного ведомства Qatar Museums и женой эмира Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

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Дарья Мостовая
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