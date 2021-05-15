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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 15 мая

15.05.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 15 мая - Фото

1. НАБСОВЕТ НАФТОГАЗА УШЕЛ В ОТСТАВКУ. Предложение Офиса Зеленского продолжить работу до избрания нового набсовета не было принято (подробнее).

2. КИТАЙ ПОСАДИЛ МАРСОХОД НА МАРС. Посадка длилась девять минут в автономном режиме (подробнее).

3. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА УКРЗАЛИЗНЫЦИ АРЕСТОВАНЫ ЗА ДОЛГИ. Также с УЗ должны быть принудительно взысканы $34 млн и более 300 млн грн (подробнее).

4. ЗАКОНЫ О РАСТАМОЖКЕ ЕВРОБЛЯХ ВСТУПИЛИ В СИЛУ. Теперь стоимость оформления ввезенных из Европы до конца 2020 года автомобилей в большинстве случаев не превысит 1000 евро (подробнее).

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Денис Юдин
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